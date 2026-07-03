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В Крыму обесточены более десяти районов после атак БПЛА

В Республике Крым более десяти районов частично или полностью остались без электроснабжения после атак беспилотников. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков. По его словам, энергосистема полуострова остаётся в сложном состоянии, а объекты инфраструктуры регулярно подвергаются ударам.

Источник: Life.ru

«Ситуация с энергоснабжением остается сложной. Враг ежедневно атакует беспилотниками энергетическую систему полуострова. Сейчас полностью или частично обесточены больше десяти районов полуострова», — написал Крючков в телеграм-канале.

Из-за перебоев в энергоснабжении в Евпатории приостановили движение летних трамваев, также фиксируются сбои в работе электричек. Восстановлением занимаются десятки бригад энергетиков, сроки подачи света могут варьироваться от нескольких часов до суток.

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