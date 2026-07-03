В Белгородской области FPV-дрон атаковал мужчину на скутере

Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник ВСУ взорвался прямо у многоэтажки. Дрон врезался в дерево возле жилого дома, после чего сдетонировал, а осколками выбило остекление на балконах трёх квартир. Никто из жильцов не пострадал.