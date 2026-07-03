В Белгородской области FPV-дрон атаковал мужчину на скутере

По имеющимся данным, в результате атаки местный житель получил акубаротравму и ушиб голени. Медицинские сотрудники Грайворонской центральной районной больницы оперативно оказали необходимую терапию пострадавшему. В настоящее время его состояние позволяет перевести пациента на дальнейшее амбулаторное наблюдение и восстановление в домашних условиях.
Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник ВСУ взорвался прямо у многоэтажки. Дрон врезался в дерево возле жилого дома, после чего сдетонировал, а осколками выбило остекление на балконах трёх квартир. Никто из жильцов не пострадал.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.