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В Белгородской области FPV-дрон атаковал мужчину на скутере

В селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области под удар FPV-дрона попал мужчина на скутере. Об этом рассказали в «Максе» оперативного штаба региона.

По имеющимся данным, в результате атаки местный житель получил акубаротравму и ушиб голени. Медицинские сотрудники Грайворонской центральной районной больницы оперативно оказали необходимую терапию пострадавшему. В настоящее время его состояние позволяет перевести пациента на дальнейшее амбулаторное наблюдение и восстановление в домашних условиях.

Ранее сообщалось, что в Белгороде беспилотник ВСУ взорвался прямо у многоэтажки. Дрон врезался в дерево возле жилого дома, после чего сдетонировал, а осколками выбило остекление на балконах трёх квартир. Никто из жильцов не пострадал.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.