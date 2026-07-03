Дагестанского врача Идзиева госпитализировали после укуса гадюки

87-летнего известного дагестанского поэта и врача Ильяса Идзиева укусила гадюка, пенсионера в последний момент успели доставить в больницу. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
По информации авторов публикации, гюрза напала на мужчину во дворе дома в городе Избербаш. Это одна из самых крупных и опасных гадюк, ее яд поражает нервную систему, вызывает онемение и сильные отеки.
— После укуса пенсионер начал покрываться темно-фиолетовыми синяками, когда его обнаружил родственник. Поэта экстренно доставили в больницу и откачивали в палате интенсивной терапии, — говорится в материале.
Врачам удалось стабилизировать состояние мужчины, передает Baza.
Ранее доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин рассказал, что обыкновенные гадюки никогда не нападают первыми. Эксперт подчеркнул, что рептилии иногда заползают на дачные участки. По словам специалиста, мусор и сваленные доски могут стать для них идеальным убежищем.
В свою очередь, врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов отметил, что при укусе гадюки у взрослого человека есть примерно полчаса-час, чтобы доехать до больницы и начать лечение.