Дагестанского врача Идзиева госпитализировали после укуса гадюки

Ранее доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин рассказал, что обыкновенные гадюки никогда не нападают первыми. Эксперт подчеркнул, что рептилии иногда заползают на дачные участки. По словам специалиста, мусор и сваленные доски могут стать для них идеальным убежищем.