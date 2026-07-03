Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СК проверят гибель подростка на пруду Огуречном под Волгоградом

Мальчик с друзьями отдыхал на берегу. Время от времени они окунались в воду. После очередного погружения школьник не выплыл.

Следственный комитет начал проверку после гибели подростка на пруду Огуречном в Новоаннинском районе Волгоградской области. Мальчик с друзьями отдыхал на берегу. Время от времени они окунались в воду. После очередного погружения школьник не выплыл.

К поискам приступили водолазы региональной службы спасения. Несколько часов спустя они обнаружили тело погибшего на глубине шести-семи метров, подтвердили спасатели.

В настоящее время следователи Урюпинского МрСО выясняют обстоятельства и причины трагедии, уточняют в волгоградском Следкоме.

Родителей просят не оставлять детей без присмотра у водоёмов и объяснять, что купание разрешено только в специально отведённых местах.

Ранее шторм запер волгоградцев на острове: среди спасённых была беременная.