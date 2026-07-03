В СК проверят гибель подростка на пруду Огуречном под Волгоградом

Следственный комитет начал проверку после гибели подростка на пруду Огуречном в Новоаннинском районе Волгоградской области. Мальчик с друзьями отдыхал на берегу. Время от времени они окунались в воду. После очередного погружения школьник не выплыл.
К поискам приступили водолазы региональной службы спасения. Несколько часов спустя они обнаружили тело погибшего на глубине шести-семи метров, подтвердили спасатели.
В настоящее время следователи Урюпинского МрСО выясняют обстоятельства и причины трагедии, уточняют в волгоградском Следкоме.
Родителей просят не оставлять детей без присмотра у водоёмов и объяснять, что купание разрешено только в специально отведённых местах.
Ранее шторм запер волгоградцев на острове: среди спасённых была беременная.