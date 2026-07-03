Несколько авто попали в ДТП на 54-м км МКАД

Ранее Life.ru писал, что в деревне Ольгино городского округа Нижний Новгород произошло массовое ДТП с участием грузовика, столкнувшегося с 17 автомобилями. Авария случилась 30 июня около 7:45 на трассе — водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства происшествия и его последствия находятся на контроле прокуратуры.