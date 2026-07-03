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Спасатели нашли тело 13-летней девочки в водоеме в Кызыле

Водолазы поисково-спасательного отряда МЧС в Кызыле обнаружили тело 13-летней девочки в искусственном водоеме, образованном при создании дамбы в русле реки Енисей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водолазы поисково-спасательного отряда МЧС в Кызыле обнаружили тело 13-летней девочки в искусственном водоеме, образованном при создании дамбы в русле реки Енисей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС Республики Тыва, тело школьницы нашли на глубине около двух метров примерно в пяти метрах от берега. Водоем расположен рядом с объездным мостом Кызыла.

— Тело извлечено из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов. По предварительным данным, трое несовершеннолетних находились в водоеме и купались без присмотра взрослых, — говорится в сообщении.

В этот же день в МЧС сообщили, что спасатели осмотрели 56 островов на реке Енисей и обследовали 40,5 километра береговой линии в поисках двух пропавших в Кызыле 13-летних девочек.

3 июля в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии сообщили, что местные жители извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Уршак в деревне Королево в Уфе: он утонул, пытаясь спасти своего внука. Трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.

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