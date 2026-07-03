«Варварское нападение»: Захарова потребовала от Запада не молчать о трагедии в Токмаке

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц. Игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение», — указала дипломат.