25 нижегородцев признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат

Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, пятерым фигурантам — лишения свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет условно с испытательными сроками от 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев, 11 подсудимым — наказание в виде штрафов от 50 до 80 тысяч рублей, остальным — обязательные работы на срок от 200 до 260 часов.