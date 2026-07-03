25 нижегородцев признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат

25 жителей Нижнего Новгорода признаны виновными в мошенничестве в сфере страховых выплат, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
За период с 2020 по 2022 год участники организованного преступного сообщества инсценировали 45 дорожно-транспортных происшествий. Для совершения преступления фигуранты приобретали автомобили премиум-сегмента, а также подыскивались для них номинальные владельцы. После этого подельники инсценировали ДТП с их участием и направляли в страховые компании документы. За указанный период злоумышленниками было получено выплат на сумму более 11 млн рублей.
Приговором суда двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, пятерым фигурантам — лишения свободы на сроки от 1 года 8 месяцев до 2 лет условно с испытательными сроками от 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев, 11 подсудимым — наказание в виде штрафов от 50 до 80 тысяч рублей, остальным — обязательные работы на срок от 200 до 260 часов.