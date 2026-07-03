Административное дело о пропаганде наркотиков завели на рэпера Птаху

Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного как Птаха, о пропаганде наркотических и психотропных веществ через интернет. Об этом говорится в материалах суда.
— Назначено судебное заседание на 16 июля, — сообщается в материалах.
Протокол в отношении артиста зарегистрировали в Никулинском суде в четверг, 2 июля. Согласно Административному кодексу, Нуриеву грозит штраф до 30 тысяч рублей, передает РИА Новости.
16 июня этот же суд оштрафовал на 15 тысяч рублей рэпера ICYBANDO (настоящее имя — Иван Костин) за пропаганду наркотиков в текстах песен. Пропаганду запрещенных веществ усмотрели в тексте трека «На детоксе», который исполнитель записал с другим рэпером — Пашей Техником.
Ранее Никулинский районный суд столицы оштрафовал рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков в треках «Никотин» и «Бардак». Его обязали выплатить 70 тысяч рублей.