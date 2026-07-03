Административное дело о пропаганде наркотиков завели на рэпера Птаху

16 июня этот же суд оштрафовал на 15 тысяч рублей рэпера ICYBANDO (настоящее имя — Иван Костин) за пропаганду наркотиков в текстах песен. Пропаганду запрещенных веществ усмотрели в тексте трека «На детоксе», который исполнитель записал с другим рэпером — Пашей Техником.