Туристам из РФ обожгли глаза и избили в молдавском пабе за негативный отзыв

На семерых российских туристов напали в пабе Brothers Pub, расположенном в центре Кишинева. Инцидент произошел после того, как посетители заявили, что собираются оставить отрицательный отзыв о заведении в интернете. Об этом сообщил молдавский телеканал TV8.
Конфликт начался с домогательств со стороны директора бара к одной из туристок. Мужчина пригласил женщину в VIP-зал, где задавал ей интимные вопросы и просил оценить свою привлекательность. После того как она отказалась, группа решила покинуть заведение и оставить негативный отзыв.
— Домогались директора! И после отказа послали, это просто что-то невообразимое! Обслуживание очень слабое… Мы никогда сюда не вернемся, очень жаль, что это остается ненаказуемым, — говорится в отзыве россиян.
В ответ директор паба брызнул в россиян перцовым баллончиком, а пока мужчины пытались через боль в глазах собрать вещи, на них напали и избили.
В результате пострадали семь человек. Одному из путешественников диагностировали множественные синяки и перелом пальца ноги. Его супруга и друг получили химические ожоги лица и глаз. Все пострадавшие обратились в полицию, передает канал.
В мае семеро туристов из РФ отравились бургерами в популярном кафе Le New York в Париже. Некоторые из них были госпитализированы. Одна из отравившихся рассказала, что, когда после данного инцидента решила оставить отзыв о ресторане в Сети, увидела жалобы как минимум трех других посетителей на проблемы из-за приобретенных там бургеров.