Туристам из РФ обожгли глаза и избили в молдавском пабе за негативный отзыв

В мае семеро туристов из РФ отравились бургерами в популярном кафе Le New York в Париже. Некоторые из них были госпитализированы. Одна из отравившихся рассказала, что, когда после данного инцидента решила оставить отзыв о ресторане в Сети, увидела жалобы как минимум трех других посетителей на проблемы из-за приобретенных там бургеров.