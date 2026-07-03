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В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

«В селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения плеча, спины и голени… Транспортное средство повреждено. Также посечены окна частного дома», — говорится в сообщении оперштаба на платформе «Макс».

Кроме того, в селе Репное в результате атаки FPV-дрона разбиты окна и повреждена кровля частного дома.

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