В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.
«В селе Бессоновка при атаке дрона на автомобиль мужчина получил осколочные ранения плеча, спины и голени… Транспортное средство повреждено. Также посечены окна частного дома», — говорится в сообщении оперштаба на платформе «Макс».
Кроме того, в селе Репное в результате атаки FPV-дрона разбиты окна и повреждена кровля частного дома.
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