Более 10 районов Крыма частично или полностью обесточены после ударов БПЛА ВСУ

Украинская армия продолжает активно атаковать территорию полуострова, пытаясь отрезать его от России. 21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Депутат Государственной думы Леонид Бабашов в тот момент заверил, что проблему решат через две недели.