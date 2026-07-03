Водителю катера, сбившему насмерть ребёнка в Воронеже, грозит до 12 лет тюрьмы

Обвинение предъявлено по части 2.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
По версии следствия, трагедия произошла в четверг, когда мальчик купался в водохранилище. Судоводитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка. Медики констатировали смерть мальчика на месте происшествия. Подозреваемый, имеющий судимость, после инцидента скрылся, но вскоре был задержан у своего знакомого.
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