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Водителю катера, сбившему насмерть ребёнка в Воронеже, грозит до 12 лет тюрьмы

Следователи предъявили обвинения 45-летнему жителю Воронежа, который на катере насмерть сбил 11-летнего ребёнка в акватории Воронежского водохранилища. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, фигуранту инкриминируется нарушение правил движения, повлёкшее гибель человека.

Источник: Life.ru

Обвинение предъявлено по части 2.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

По версии следствия, трагедия произошла в четверг, когда мальчик купался в водохранилище. Судоводитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка. Медики констатировали смерть мальчика на месте происшествия. Подозреваемый, имеющий судимость, после инцидента скрылся, но вскоре был задержан у своего знакомого.

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