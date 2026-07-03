Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суд поступило дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете

Женщину обвиняют в действиях, угрожающих эксплуатации транспортных средств.

На рассмотрение в Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете. Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина обвиняется в действиях, угрожающих эксплуатации транспортных средств, совершенных из хулиганских побуждений.

Инцидент произошёл 20 мая 2026 года в аэропорту Храброво на борту самолета, который планировал вылететь в Санкт-Петербург. Из обвинительного заключения следует, что нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его.

«В результате пассажирка была снята с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от дальнейшей авиаперевозки. Самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой», — отметили в суде.

Следствие квалифицировало действия обвиняемой по ст. 267.1 УК РФ, женщине грозит штраф от 150 тыс. рублей либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы.