В суд поступило дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете

На рассмотрение в Гурьевский районный суд поступило уголовное дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете. Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина обвиняется в действиях, угрожающих эксплуатации транспортных средств, совершенных из хулиганских побуждений.
Инцидент произошёл 20 мая 2026 года в аэропорту Храброво на борту самолета, который планировал вылететь в Санкт-Петербург. Из обвинительного заключения следует, что нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его.
«В результате пассажирка была снята с рейса, двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от дальнейшей авиаперевозки. Самолет после дополнительной проверки технического состояния вылетел в пункт назначения с задержкой», — отметили в суде.
Следствие квалифицировало действия обвиняемой по ст. 267.1 УК РФ, женщине грозит штраф от 150 тыс. рублей либо ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы.