В суд поступило дело в отношении пассажирки, открывшей аварийный люк в самолете

Инцидент произошёл 20 мая 2026 года в аэропорту Храброво на борту самолета, который планировал вылететь в Санкт-Петербург. Из обвинительного заключения следует, что нетрезвая 43-летняя жительница Санкт-Петербурга после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка и открыла его.