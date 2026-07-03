Землетрясение произошло у побережья Севастополя

«В 16:51 мск у нас было зарегистрировано сейсмическое событие природного характера энергетическим классом 9,7 и магнитудой 3,0», — приводит ТАСС её слова.
Отметим, 22 июня у берегов Севастополя уже наблюдалась сейсмическая активность, включающая десять землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду 4,4 и произошло примерно в 30 километрах от побережья. По свидетельствам местных жителей, сейсмическая активность ощущалась в различных частях города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт ощутимости двух землетрясений в городе, однако подчеркнул отсутствие зафиксированных повреждений объектов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.