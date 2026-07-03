Землетрясение произошло у побережья Севастополя

В Чёрном море вблизи Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр сейсмического события с энергетическим классом 9.2 располагался в 15 километрах от мыса Фиолент (Севастопольский район) и было зарегистрировано в 16:51 по московскому времени.