В Белгородской области ограничили отпуск топлива на АЗС из-за атак ВСУ

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале.
Такое решение принял региональный оперативный штаб,
По его словам, ограничения введены для стабилизации ситуации после локальных перебоев с наличием отдельных марок топлива в приграничных муниципалитетах, вызванных ударами ВСУ по объектам топливной инфраструктуры.
При этом для жителей приграничных районов сохраняется возможность приобретать топливо в сертифицированную тару.
Шуваев заявил, что ситуация остается стабильной и находится под контролем властей. Он также сообщил об усилении ответственности операторов топливного рынка за неисполнение решений оперативного штаба по обеспечению бесперебойного наличия топлива на заправках.
Число регионов России, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, превысило 60. Ограничения на выдачу бензина действуют в Тверской области, ЯНАО и других регионах.