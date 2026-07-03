Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области ограничили отпуск топлива на АЗС из-за атак ВСУ

В Белгородской области ввели ограничения на отпуск топлива на автозаправочных станциях — за одно посещение АЗС одному водителю отпускают не более 30 л бензина или 60 л дизельного топлива.

Источник: РБК

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в телеграм-канале.

Такое решение принял региональный оперативный штаб,

По его словам, ограничения введены для стабилизации ситуации после локальных перебоев с наличием отдельных марок топлива в приграничных муниципалитетах, вызванных ударами ВСУ по объектам топливной инфраструктуры.

При этом для жителей приграничных районов сохраняется возможность приобретать топливо в сертифицированную тару.

Шуваев заявил, что ситуация остается стабильной и находится под контролем властей. Он также сообщил об усилении ответственности операторов топливного рынка за неисполнение решений оперативного штаба по обеспечению бесперебойного наличия топлива на заправках.

Число регионов России, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, превысило 60. Ограничения на выдачу бензина действуют в Тверской области, ЯНАО и других регионах.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше