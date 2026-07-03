Суд в Петербурге арестовал россиянина за помощь Киеву в подготовке удара по НПО

Ранее ФСБ задержала жителя Воронежа по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Речь идёт о 21-летнем молодом человеке. Его подозревают в том, что он согласился выполнять задания в интересах иностранной стороны и получал за это деньги. Среди них — наблюдение за российскими военными объектами в Подмосковье и сбор информации по ним.