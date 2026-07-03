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Суд в Петербурге арестовал россиянина за помощь Киеву в подготовке удара по НПО

Дзержинский районный суд в Санкт-Петербурге отправил под арест мужчину, которого обвиняют в помощи при подготовке террористического акта. По данным пресс-службы судов города, Александр Бигулов пробудет в СИЗО до 1 сентября.

Источник: Life.ru

Следствие считает, что он через мессенджер связался с человеком, связанным с украинскими спецслужбами, и согласился помогать. Ему вменяют статью о пособничестве в подготовке и совершении теракта.

По версии следствия, не позднее 11 мая он фотографировал машины на парковке научно-производственного объединения «Импульс» в Петербурге и отправлял снимки через интернет. Эти данные могли использоваться для подготовки удара по предприятию.

Также следствие утверждает, что в телефоне мужчины нашли переписку и контакты с номерами с Украины, а ещё сообщения о планах уехать в Европу. Кроме того, он с 2022 года высказывал недовольство российской властью и спецоперацией.

Ранее ФСБ задержала жителя Воронежа по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Речь идёт о 21-летнем молодом человеке. Его подозревают в том, что он согласился выполнять задания в интересах иностранной стороны и получал за это деньги. Среди них — наблюдение за российскими военными объектами в Подмосковье и сбор информации по ним.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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