В Минске милиция задержала школьника после его странной поездки на самокате. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как удалось установить, 16-летний учащийся одной из школ Минска ехал на электросамокате по проезжей части улицы Железнодорожной. При этом вдоль дороги находились тротуары. Сотрудники ГАИ Московского РУВД задержали несовершеннолетнего.
В отношении школьника были составлены административные материалы. Документы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки его действиям.
Ранее ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя BMW и Renault на МКАД в Минске.
Тем временем огненный смерч зафиксирован в чернобыльской зоне соседней с Беларусью Киевской области Украины.
А еще синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси.