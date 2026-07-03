Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске милиция задержала школьника после его странной поездки на самокате

Минская милиция задержала школьника на электросамокате.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала школьника после его странной поездки на самокате. Подробности сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как удалось установить, 16-летний учащийся одной из школ Минска ехал на электросамокате по проезжей части улицы Железнодорожной. При этом вдоль дороги находились тротуары. Сотрудники ГАИ Московского РУВД задержали несовершеннолетнего.

В отношении школьника были составлены административные материалы. Документы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для дачи правовой оценки его действиям.

Ранее ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП с двумя BMW и Renault на МКАД в Минске.

Тем временем огненный смерч зафиксирован в чернобыльской зоне соседней с Беларусью Киевской области Украины.

А еще синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси.