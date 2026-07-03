В Дагестане арестованы пятеро подозреваемых в хищении 110 тонн нефтепродуктов

Как уже сообщалось, в прошлом году житель республики организовал преступную группу для незаконной добычи сырья. С сентября 2025 года по март 2026-го участники регулярно вывозили нефть и продавали её на перерабатывающие предприятия. Они даже пытались подкупить сотрудника полиции. Организатор предложил ему 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузовиков с похищенным топливом. Полицейский сообщил о случившемся руководству, после чего передача денег была задокументирована в ходе оперативных мероприятий МВД и ФСБ.