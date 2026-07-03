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На рэпера Птаху завели дело о пропаганде наркотиков в интернете

Никулинский суд Москвы рассмотрит административное дело рэпера Птахи. Заседание назначено на 16 июля, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

На рэпера Птаху, настоящее имя которого Давид Нуриев, завели административное дело о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Его рассмотрит Никулинский суд Москвы.

Согласно материалам суда, Нуриеву вменяют нарушение части 3 статьи 6.13 КоАП РФ.

Судебное заседание назначено на 16 июля. Протокол в отношении рэпера зарегистрировали в Никулинском суде 2 июля.

В случае признания виновным Птахе грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с Давида Нуриева судебные приставы принудительно взыскали свыше 300 тысяч рублей. Общая задолженность музыканта ранее составляла почти 319 тысяч рублей и включала штрафы ГИБДД, другие административные взыскания, задолженность по исполнительным документам и исполнительский сбор.

На тот момент в отношении рэпера были возбуждены два исполнительных производства. Одно из них было связано с неоплаченным штрафом за повторный проезд на красный свет, второе касалось взыскания исполнительского сбора.