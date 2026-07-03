На рэпера Птаху завели дело о пропаганде наркотиков в интернете

На рэпера Птаху, настоящее имя которого Давид Нуриев, завели административное дело о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Его рассмотрит Никулинский суд Москвы.
Согласно материалам суда, Нуриеву вменяют нарушение части 3 статьи 6.13 КоАП РФ.
Судебное заседание назначено на 16 июля. Протокол в отношении рэпера зарегистрировали в Никулинском суде 2 июля.
В случае признания виновным Птахе грозит штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с Давида Нуриева судебные приставы принудительно взыскали свыше 300 тысяч рублей. Общая задолженность музыканта ранее составляла почти 319 тысяч рублей и включала штрафы ГИБДД, другие административные взыскания, задолженность по исполнительным документам и исполнительский сбор.
На тот момент в отношении рэпера были возбуждены два исполнительных производства. Одно из них было связано с неоплаченным штрафом за повторный проезд на красный свет, второе касалось взыскания исполнительского сбора.