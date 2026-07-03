МЧС предупредило москвичей о ливнях, грозах и ураганном ветре до 17 м/с

Ранее сообщалось, что в Сочи и на федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По информации РСЧС, 4 и 5 июля здесь ожидаются сильные ливневые дожди, грозы и град. Синоптики прогнозируют обильные осадки, которые могут спровоцировать подъём уровня воды в реках и локальные затопления территорий. В горной местности сохраняется высокая вероятность схода селевых потоков.