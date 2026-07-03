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Землетрясение магнитудой 3.0 произошло у берегов Севастополя

Землетрясение магнитудой 3.0 зафиксировали в Черном море неподалеку от побережья Севастополя. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.

Землетрясение магнитудой 3.0 зафиксировали в Черном море неподалеку от побережья Севастополя. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.

По ее словам, энергетический класс землетрясения достиг уровня 9.2. Толчок произошел в 15 километрах от мыса Фиолент в 16:51 мск, передает РИА Новости.

22 июня в Черном море у берегов Севастополя зарегистрировали 10 землетрясений за день. По словам Бондарь, последнее землетрясение произошло в 14:07 по московскому времени, его энергетический класс составил 10.4, а магнитуда — 4.1.

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