Силы ПВО сбили 188 беспилотников ВСУ за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 188 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за период с 8:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также в Московском регионе и Крыму.
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