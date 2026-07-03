«Папа, помоги мне»: 14-летняя девочка утонула, спасая младшего брата в реке

Семья отдыхала в парке неподалёку от водоёма. Аамина и её 9-летний кузен отправились к реке, где мальчик неожиданно сорвался в воду. Девочка, не раздумывая, прыгнула следом. По словам отца, она умела плавать, но справиться с мощным речным течением не смогла.