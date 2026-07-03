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Baza: Два человека пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой в центре Москвы

В результате дорожной аварии с участием машины скорой помощи и нескольких других автомобилей в центре Москвы есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

В результате дорожной аварии с участием машины скорой помощи и нескольких других автомобилей в центре Москвы есть пострадавшие. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

— Авария произошла на пересечении Большой Лубянки и Рождественского бульвара. По словам очевидцев, скорую не пропустили на перекрестке, после столкновения автомобиль медиков опрокинулся, — говорится в публикации.

Утверждается, что в результате столкновения пострадали два человека. По информации Telegram-канала «112», травмы получил один из сотрудников скорой помощи, ему помогают медики.

О самой аварии стало известно вечером того же дня. ДТП с участием скорой и нескольких машин произошло на площади Сретенские Ворота, возле Большой Лубянки. Однако официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.