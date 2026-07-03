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В Британии кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку

В Британии кошка оказалась на гендер-пати, где стала синего цвета из-за красителя.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании кошка по кличке Уилбур стала синего цвета после прогулки, чем удивила свою хозяйку, сообщают местные СМИ.

Кошка гуляла в окрестностях своего дома и оказалась на участке, где проходило гендер-пати. Во время праздника дети играли с мячами, наполненными кукурузным крахмалом с синем красителем. Как сообщается, в определенный момент кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке и стала ярко-синей.

По данным The Guardian, кошку было довольно тяжело отмыть. Однако, по словам ее хозяйки, в конечном итоге это удалось сделать.

«Осталось еще крошечное пятнышко, но в целом с ней все в порядке», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Турции уличная кошка каждый день приходит в магазин, чтобы обняться с кассиром. Видео распространилось в соцсетях.

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