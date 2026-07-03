В Британии кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку

Кошка гуляла в окрестностях своего дома и оказалась на участке, где проходило гендер-пати. Во время праздника дети играли с мячами, наполненными кукурузным крахмалом с синем красителем. Как сообщается, в определенный момент кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке и стала ярко-синей.