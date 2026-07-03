В Молдавии избили россиян за негативный отзыв о баре

В результате нападения травмы получили все семь туристов. У одного из мужчин врачи зафиксировали множественные гематомы, а также перелом пальца на ноге. А его жена и еще один член компании получили химические ожоги лиц и глаз. Все пострадавшие обратились с заявлениями в правоохранительные органы.