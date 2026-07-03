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Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области зафиксирован очередной удар украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки пострадал мирный житель.

Источник: Life.ru

Атака произошла в селе Бессоновка. Беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю, в котором находился мужчина. Он получил осколочные ранения плеча, спины и голени. Транспортное средство повреждено. Кроме того, взрывной волной и осколками посечены окна частного домовладения, расположенного рядом.

Ещё один удар зафиксирован в селе Репное. Там FPV-дрон атаковал частный дом. В результате повреждены остекление и кровля здания.

Ранее Life.ru писал, что за сутки российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 188 украинских беспилотников. Инциденты произошли над несколькими регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Республику Крым. Все вражеские БПЛА были перехвачены в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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