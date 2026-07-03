В лобовом ДТП под Полоцком погибла 17-летняя девушка

Авария случилась 3 июля около 18:50 на подъезде к Полоцку по витебской трассе Р-20.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
«В результате ДТП 17-летняя пассажир BMW от полученных травм скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении ГАИ.
Сам водитель BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован.
По факту аварии назначена проверка, сообщает областная ГАИ.
В связи с трагедией Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения на загородных трассах. Необходимо выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, видимости и погодных условий, избегать рискованных маневров и внимательно прогнозировать дорожную ситуацию.