В лобовом ДТП под Полоцком погибла 17-летняя девушка

В связи с трагедией Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения на загородных трассах. Необходимо выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, видимости и погодных условий, избегать рискованных маневров и внимательно прогнозировать дорожную ситуацию.