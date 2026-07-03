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В лобовом ДТП под Полоцком погибла 17-летняя девушка

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля погибла в ДТП в Полоцком районе, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома в Telegram.

Источник: Telegram / ГАИ Витебщины

Авария случилась 3 июля около 18:50 на подъезде к Полоцку по витебской трассе Р-20.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«В результате ДТП 17-летняя пассажир BMW от полученных травм скончалась на месте ДТП», — говорится в сообщении ГАИ.

Сам водитель BMW получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту аварии назначена проверка, сообщает областная ГАИ.

В связи с трагедией Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения на загородных трассах. Необходимо выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, видимости и погодных условий, избегать рискованных маневров и внимательно прогнозировать дорожную ситуацию.