Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море в районе Севастополя

В Черном море в районе берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.
«У нас было зарегистрировано сейсмическое событие природного характера энергетическим классом 9,7 и магнитудой 3,0», — говорится в сообщении.
Уточняется, что землетрясение произошло в 16:51 по мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 км от мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма. Он же показывал активности в другую сейсмическую активность, зафиксированную 22 июня.
Ранее KP.RU сообщал, что в акватории Черного моря произошла серия из семи землетрясений. Самый мощный толчок, имевший магнитуду 4.4, был зафиксирован в 30 км от побережья Севастополя.