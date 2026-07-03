Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Черном море в районе Севастополя

В Черном море в районе берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя директора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.