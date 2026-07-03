Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.
1 июля силы противовоздушной обороны утром сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года превысил 76 процентов.