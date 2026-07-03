Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

1 июля силы противовоздушной обороны утром сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года превысил 76 процентов.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше