Собянин сообщил об уничтожении уже 24 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июля, сообщил, что силами ПВО на подлете к столице было ликвидировано три беспилотника.
— Атака трех БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.
Таким образом, ликвидировано уже 24 украинских дронов.
3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года превысил 76 процентов.
30 июня губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Егорьевск загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два несовершеннолетних. Позднее шестимесячный ребенок скончался по пути в больницу.