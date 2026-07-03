Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении уже 24 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июля, сообщил, что силами ПВО на подлете к столице было ликвидировано три беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июля, сообщил, что силами ПВО на подлете к столице было ликвидировано три беспилотника.

— Атака трех БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

Таким образом, ликвидировано уже 24 украинских дронов.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года превысил 76 процентов.

30 июня губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Егорьевск загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два несовершеннолетних. Позднее шестимесячный ребенок скончался по пути в больницу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше