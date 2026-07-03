В Петербурге арестовали мужчину за участие в боевых действиях на стороне Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации и участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ. Срок меры — 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что в период с 13 июня 2023 по 20 июня 2026 года Панин на территории Украины участвовал в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свободы России», признанного террористической организацией. «Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие», — также отметили в пресс-службе.
Панина задержали 2 июля, ему предъявлено обвинение.
При обосновании ходатайства следствие указало, что Панин зарегистрирован в Мурманской области, не имеет постоянного места жительства в Петербурге, поэтому может скрыться от органов предварительного следствия и суда на территории другого региона РФ и за рубежом, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.