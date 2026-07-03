В Петербурге арестовали мужчину за участие в боевых действиях на стороне Украины

Следствие полагает, что в период с 13 июня 2023 по 20 июня 2026 года Панин на территории Украины участвовал в деятельности украинского военизированного объединения «Легион свободы России», признанного террористической организацией. «Панин принял публичную присягу террористической организации, выполнял задачи, поставленные руководством, в том числе участвовал в боевых действиях, направленных на совершение террористических актов на территории Российской Федерации. За участие в деятельности террористической организации Панин получал денежное довольствие», — также отметили в пресс-службе.