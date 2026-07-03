Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мать пятерых детей случайно убили, когда она покупала ледяной десерт

Женщина погибла при стрельбе у заправки после того, как отправилась купить детям напитки.

Источник: Аргументы и факты

В США в результате стрельбы погибла 35-летняя женщина, которая является матерью пятерых детей. Об этом пишет People, материал перевел aif.ru.

Инцидент произошел в американском штате Миссури 30 июня. Неизвестные открыли огонь у заправки. По словам начальника полиции города Фергусон Троя Дойла, инцидент произошел после того, как внутри заправки случился конфликт.

«Пострадавшая женщина в этом случае оказалась совершенно случайной жертвой», — добавил он.

По словам родственницы погибшей Уитли Андресон, женщина повела детей купить напитки слаши, чтобы отпраздновать таким образом скорый переезд в новый дом.

Согласно данным издания, в ходе стрельбы также оказался ранен мужчина. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Дети погибшей женщины не пострадали. Правоохранители начали расследование, подозреваемых в стрельбе ищут.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии произошла стрельба.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше