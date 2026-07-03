Мать пятерых детей случайно убили, когда она покупала ледяной десерт

В США в результате стрельбы погибла 35-летняя женщина, которая является матерью пятерых детей. Об этом пишет People, материал перевел aif.ru.
Инцидент произошел в американском штате Миссури 30 июня. Неизвестные открыли огонь у заправки. По словам начальника полиции города Фергусон Троя Дойла, инцидент произошел после того, как внутри заправки случился конфликт.
«Пострадавшая женщина в этом случае оказалась совершенно случайной жертвой», — добавил он.
По словам родственницы погибшей Уитли Андресон, женщина повела детей купить напитки слаши, чтобы отпраздновать таким образом скорый переезд в новый дом.
Согласно данным издания, в ходе стрельбы также оказался ранен мужчина. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Дети погибшей женщины не пострадали. Правоохранители начали расследование, подозреваемых в стрельбе ищут.
Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии произошла стрельба.