Собянин сообщил о ликвидации уже 25-го беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 25.
В ночь с 2 на 3 июля дроны ВСУ нанесли удары по трем белорусским большегрузам в Брянской области, в результате чего один из автомобилей полностью сгорел.
Дроны ВСУ в ночь на 3 июля ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать. После ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу на инфраструктурном объекте также начался пожар.