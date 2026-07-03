Мэр Москвы сообщил о 26-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован еще один беспилотник (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 26.
— Отражена атака еще одного беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
2 июля в Злынковском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус, который следовал из Минска в Анапу. По словам врио главы региона Егора Ковальчука, в результате удара два водителя транспорта получили осколочные ранения. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.
30 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что число россиян, которые получили ранения от ударов украинской армии, впервые превысило 300 человек за неделю с начала текущего года. В апреле дипломат обратил внимание на то, что статистика о гибели российских мирных жителей игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».