30 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что число россиян, которые получили ранения от ударов украинской армии, впервые превысило 300 человек за неделю с начала текущего года. В апреле дипломат обратил внимание на то, что статистика о гибели российских мирных жителей игнорируется и «всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников».