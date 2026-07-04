Собянин сообщил о сбитии 27-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский беспилотник (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 27.
1 июля силы противовоздушной обороны утром сбили украинский беспилотник на подлете к промышленной зоне Буденновска. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
2 июля в Лисичанске в ЛНР Вооруженные силы Украины нанесли удар по городскому автобусу. В результате случившегося ранения разной степени тяжести получили 12 человек.
В тот же день ВСУ ударили по автобусу в Брянской области на таможенном переходе «Красный камень». Транспорт следовал по маршруту Минск — Анапа. В это время в нем находились 14 человек.