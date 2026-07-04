Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Сбит еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 28-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
Дроны ВСУ в ночь на 3 июля ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать. После ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу на инфраструктурном объекте также начался пожар.
1 июля в Пензенской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Обломки дрона повредили линии электропередачи.