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Собянин: Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Сбит еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 28-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбит еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 28-й нейтрализованный БПЛА. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.

Дроны ВСУ в ночь на 3 июля ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать. После ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу на инфраструктурном объекте также начался пожар.

1 июля в Пензенской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Обломки дрона повредили линии электропередачи.

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