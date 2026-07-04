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Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тысячи человек

Число жертв землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу 24 июня, достигло 2 645 человек.

Число жертв землетрясения, обрушившегося на Венесуэлу 24 июня, достигло 2 645 человек. Обновленные данные о последствиях стихийного бедствия опубликовало министерство информации и связи республики.

По информации ведомства, ранения различной степени тяжести получили 12 666 человек. Более 15 тысяч жителей лишились крова — речь идет о 15 050 гражданах, оставшихся без жилья. Удар стихии привел к полному обрушению 189 зданий, еще 885 строений получили значительные повреждения.

Спасательные службы продолжают работу на завалах: в ходе поисково-спасательных операций удалось вызволить из-под обломков 6 462 человека. Медицинскую помощь в больницах и амбулаториях получили 20 909 пострадавших. Власти также оказывают поддержку населению — помощь уже доведена до 86 117 семей, которым передано 9 486 тонн продовольствия.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. С интервалом около 40 секунд сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры обоих ударов находились на территории штата Яракуй на расстоянии примерно 10 километров друг от друга.

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