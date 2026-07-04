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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 28

Системы противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве с начала текущих суток. Данные получены из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

За промежуток с 22:40 до 00:02 градоначальник проинформировал об уничтожении ещё семи БПЛА. Таким образом, общее количество сбитых дронов за несколько часов выросло с 20 до 28.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отчитался о последнем на данный момент сбитом БПЛА Собянин.

Ранее в Белгородской области были зафиксированы удары украинских беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам. В селе Бессоновка БПЛА атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения плеча, спины и голени. Транспортное средство повреждено. Кроме того, взрывной волной и осколками посечены окна частного домовладения, расположенного рядом. Ещё один удар зафиксирован в селе Репное. Там FPV-дрон атаковал частный дом. В результате повреждены остекление и кровля здания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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