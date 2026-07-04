Ссора в торговом центре переросла в бойню: двое погибших, один ранен

В торговом центре города Дирборн (штат Мичиган) в пятницу произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Инцидент случился около 13:30 по местному времени (20:30 мск). По данным телеканала, огнестрельные ранения получили три человека. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в больнице. Возраст всех пострадавших — около 20 лет.
По предварительной информации, между участниками инцидента возник конфликт на почве личных разногласий. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, а затем — в перестрелку. Отмечается, что стороны были знакомы друг с другом.
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