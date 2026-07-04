Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ссора в торговом центре переросла в бойню: двое погибших, один ранен

В торговом центре города Дирборн (штат Мичиган) в пятницу произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один получил ранения.

В торговом центре города Дирборн (штат Мичиган) в пятницу произошла стрельба, в результате которой два человека погибли и один получил ранения. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент случился около 13:30 по местному времени (20:30 мск). По данным телеканала, огнестрельные ранения получили три человека. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в больнице. Возраст всех пострадавших — около 20 лет.

По предварительной информации, между участниками инцидента возник конфликт на почве личных разногласий. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, а затем — в перестрелку. Отмечается, что стороны были знакомы друг с другом.

Читайте также: Роналду обратился к потерявшему семью ребенку из Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше