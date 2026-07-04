В Приморье будут судить курьера телефонных мошенников из Ставрополья

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.
По версии следствия, молодой человек вступил в организованную преступную группу через один из популярных мессенджеров, рассчитывая заработать.
Его задачей было забирать наличные деньги у пожилых потерпевших и передавать их другим участникам преступной схемы.
За свою работу обвиняемый получал вознаграждение в размере от 0,7 до 1,5 процента от похищенной суммы.
Выплаты производились в криптовалюте, которую он затем обменивал на рубли.
Следствие считает, что с февраля по март 2026 года фигурант похитил у 77-летней жительницы Приморья около 1,9 млн рублей.
Кроме того, ему вменяется покушение на хищение еще 14 млн рублей у 78-летней пенсионерки.
По данным правоохранительных органов, завершить преступление ему не удалось по независящим от него обстоятельствам.
Личность обвиняемого была установлена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Потерпевшая также заявила гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 1,9 млн рублей.
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.