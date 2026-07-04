В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после удара ВСУ, пожарные ликвидируют возгорания, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Шуваев в своем канале на платформе «Макс».
В Белгороде, по его словам, повреждены объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчеты работают на местах, добавил Шуваев.
«Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», — пояснил врио губернатора.
Он заключил, что все оперативные и аварийные службы находятся на местах.