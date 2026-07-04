В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ

В Белгороде, по его словам, повреждены объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчеты работают на местах, добавил Шуваев.