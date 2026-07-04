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В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ

В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры после удара ВСУ, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде после удара ВСУ, пожарные ликвидируют возгорания, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

В Белгороде, по его словам, повреждены объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание — пожарные расчеты работают на местах, добавил Шуваев.

«Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей», — пояснил врио губернатора.

Он заключил, что все оперативные и аварийные службы находятся на местах.

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