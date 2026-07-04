В Белгороде после удара ВСУ повреждена инфраструктура, перебои с водой и светом

По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгороде повреждены объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. На нескольких инфраструктурных объектах возникли возгорания, пожарные расчёты работают на местах. Повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также шесть автомобилей. Более точный масштаб разрушений можно будет оценить в светлое время суток. Оперативные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется.