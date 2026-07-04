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В Белгороде произошли перебои со светом и водой после ударов ВСУ

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В областном центре зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, из-за которых произошли перебои со светом и водой, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В областном центре зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры, из-за которых произошли перебои со светом и водой, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

На территории нескольких инфраструктурных объектов вспыхнули пожары. Оценить точный масштаб разрушений специалисты смогут в светлое время суток, написал господин Шуваев в Telegram.

Также при ударах были повреждены шесть автомобилей, фасад и остекление коммерческого здания. На местах происшествий работают аварийные и оперативные службы, информация о последствиях уточняется, сообщил глава региона.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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