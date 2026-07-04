Парашютист с американским флагом рухнул на людей в Калифорнии

В Соединенных Штатах 4 июля во время празднования Дня Независимости торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом пошел не по плану. Как сообщает издание New York Post, мужчина совершил жесткую посадку на землю рядом со зрителями на арене в Северной Калифорнии.
На опубликованных кадрах видно, что парашютист начал резко снижаться над площадкой, после чего его флаг зацепился за дерево. Затем он врезался в установленную на земле палатку, и видеозапись обрывается.
По словам организаторов родео, в рамках которого проходил прыжок, парашютист чудом не пострадал. Серьезных травм удалось избежать, несмотря на жесткий контакт с препятствиями.
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