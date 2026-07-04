Парашютист с американским флагом рухнул на людей в Калифорнии

В Соединенных Штатах 4 июля во время празднования Дня Независимости торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом пошел не по плану. Как сообщает издание New York Post, мужчина совершил жесткую посадку на землю рядом со зрителями на арене в Северной Калифорнии.