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Парашютист с американским флагом рухнул на людей в Калифорнии

В Соединенных Штатах 4 июля во время празднования Дня Независимости торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом пошел не по плану.

В Соединенных Штатах 4 июля во время празднования Дня Независимости торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом пошел не по плану. Как сообщает издание New York Post, мужчина совершил жесткую посадку на землю рядом со зрителями на арене в Северной Калифорнии.

На опубликованных кадрах видно, что парашютист начал резко снижаться над площадкой, после чего его флаг зацепился за дерево. Затем он врезался в установленную на земле палатку, и видеозапись обрывается.

По словам организаторов родео, в рамках которого проходил прыжок, парашютист чудом не пострадал. Серьезных травм удалось избежать, несмотря на жесткий контакт с препятствиями.

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