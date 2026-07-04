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Собянин: Средства ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июля, сообщил, что силами ПВО на подлете к столице было ликвидировано еще пять беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 июля, сообщил, что силами ПВО на подлете к столице было ликвидировано еще пять беспилотников.

— Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины в период с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года превысил 76 процентов.

Дроны ВСУ в ночь на 3 июля ударили по Смоленской области. На одном из местных промышленных предприятий произошел пожар, который удалось локализовать. После ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу на инфраструктурном объекте также начался пожар.

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