Воры вынесли с винодельни в Пьемонте вина на 50 тысяч евро

На севере Италии, в области Пьемонт, неизвестные похитили с винодельческого предприятия свыше трех тысяч бутылок вина. Как передает askanews со ссылкой на компанию Banfi, кража произошла в провинции Алессандрия, при этом злоумышленники вынесли целые паллеты, отобрав наиболее дорогие марки игристых вин.
В компании подсчитали, что общая стоимость похищенного превышает 50 тысяч евро. Характер действий воров — выбор самых ценных позиций и работа с паллетами — указывает на то, что преступники готовились заранее и разбираются в складской логистике.
В Banfi обнародовали информацию о происшествии и обратились к покупателям, жителям региона и представителям винной отрасли с просьбой сообщать в полицию или напрямую в компанию, если бутылки появятся в продаже по неофициальным каналам или в необычных местах.
Президент компании подчеркнул, что предприятие много лет вкладывает средства в систему отслеживания своей продукции. Благодаря этой технологии каждая бутылка может быть идентифицирована и потенциально отслежена по всей цепочке поставок, что, по мнению главы, поможет следствию и затруднит сбыт похищенного.
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