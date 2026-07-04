Подросток погиб в Оренбуржье после опрокидывания машины в кювет, еще трое пострадали

Ночью 2 июля двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП на КАД. Водитель легковой машины и женщина 35-ти лет погибли на месте. Смертельное ДТП произошло на 33-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель автомобиля Kia столкнулся с прицепом грузовика. За рулем фуры был 41-летний мужчина — он проводил работы по удалению дорожной разметки в Ленобласти.