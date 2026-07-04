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Подросток погиб в Оренбуржье после опрокидывания машины в кювет, еще трое пострадали

Автомобиль с подростками в салоне опрокинулся в Оренбуржье, один из них погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбургской области ночью 4 июля случилось ЧП с участием несовершеннолетних. Автомобиль с подростками в салоне перевернулся и упал в кювет. Один из несовершеннолетних погиб. Так рассказали в региональном МВД.

Уточняется, что погибшему было 16 лет. Он умер от полученных травм до прибытия врачей.

19-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, пояснили в МВД. Его и двоих пассажиров доставили в больницу. Помимо водителя, в салоне совершеннолетних не было.

Ночью 2 июля двое взрослых и трое детей пострадали в ДТП на КАД. Водитель легковой машины и женщина 35-ти лет погибли на месте. Смертельное ДТП произошло на 33-м километре внутреннего кольца КАД. Водитель автомобиля Kia столкнулся с прицепом грузовика. За рулем фуры был 41-летний мужчина — он проводил работы по удалению дорожной разметки в Ленобласти.