Во Владивостоке мужчина украл забытую в ТЦ сумку и купил себе новый телефон

Во Владивостоке полиция задержала 37-летнего местного жителя по подозрению в краже сумки у 38-летнего гостя из Находки. Мужчина приехал в столицу Приморья с семьей и, когда находился в одном из торговых центров на улице Калинина, случайно оставил сумку на стуле. В ней лежали документы, деньги и электронные гаджеты — общий ущерб составил 50 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Сотрудники уголовного розыска оперативно составили ориентировку и вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Владивостока, который заметил забытую сумку, забрал ее и скрылся. В полиции задержанный дал признательные показания и рассказал, что уже успел продать гаджеты и потратить вырученные деньги на покупку нового телефона. Заведено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой — до пяти лет лишения свободы.
Полиция проверяет фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям.